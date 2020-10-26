Sergen Yalçın'dan flaş sözler! "Kötü başlangıcın birçok sebebi var ama..." | Son dakika Beşiktaş haberleri

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bu sezon üst üste elde edilen kötü skorlar ile ilgili yorum yapan Yalçın, "Ligde kötü bir başlangıç yaptık. Bunun birçok sebebi var. Şimdi bunu konuşmayalım, önümüze bakalım. Bu maça iyi hazırlandık. Ara bize iyi geldi. Yeni bir başlangıç yapmak ve lige adapte olmak istiyoruz. İnşallah iyi oyunla kazanırız ve nefes alırız." dedi.

GHEZZAL VE ROSIER AÇIKLAMASI!

İlk defa 11'e alınan Ghezzal ve Rosier'le alakalı ise tecrübeli teknik adam, "Rachid Gezzal %60-%70 hazır. Valentin Rosier da iyi durumda geldi. Maça başlayalım, sonra neler yapmamız gerekecek bakacağız." yorumunda bulundu.