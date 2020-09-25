Aboubakar'da işlem tamam!

Beşiktaş'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu Vincent Aboubakar transferinde iş imzalara kaldı... İstanbul'a önceki gece geç saatlerde gelen Kamerunlu futbolcu, kulübü Porto ile bonservis bedeli konusunda tüm pürüzleri çözerken, dün de sağlık kontrollerinden başarıyla geçti. Sakatlığı devam ettiği iddiaları bulunan golcü futbolcunun girdiği tüm muayenelerden sorunsuz çıktığı da öğrenildi. Tam 3 sezon sonra tekrar Kartal olmaya hazırlanan Vincent Aboubakar'ın bugün de resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin ardından golcü sorunu yaşayan Beşiktaş, eski yıldızıyla bu açığı kapatacak. Beşiktaş'ın Aboubakar'ın tanıtım videosunu hazırladığı öğrenilirken, dün akşam oynanan Rio Ave maçı nedeniyle bugün resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi. Siyah-beyazlılar, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı eski yıldızına senelik 1.5 milyon euro ödeyecek. Sakatlığı nedeniyle geçtiğmiz iki sezonda 20 maça çıkan Abou, 6 gol attı.

2017-18'DE ZİRVE YAPTI

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 2016-17'nin ardından kulübü Porto'nun yolunu tutan Aboubakar, kariyerinin en iyi dönemini yaşadı. 2017-18'de 42 maçta 24 gol, 5 asistlik performans sergileyen Kamerunlu, Porto ile şampiyonluk yaşadı. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta da 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki golcü, Avrupa devlerinin de kıskacına girmişti. Yıldız oyuncu, 28 Eylül 2018'de yaşadığı sakatlık sonrası 20 Nisan 2019'da sahalara dönmüştü. Ancak Aboubakar, sakatlıktan sonraki süreçte Porto formasıyla sezonu 2 maçta 26 dakika ile tamamlamıştı.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİYDİ

Siyah-beyazlı formayla 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Vincent Aboubakar, taraftarların 1 numaralı sevgilisi olmuştu. Taraftarların besteler yaptığı Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 resmi karşılaşmada 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Sol dizindeki sakatlıktan tamamen kurtulan 28 yaşındaki futbolcu, eski takımıyla tekrar zirveye çıkmanın planlarını yapıyor.