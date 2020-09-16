Yeni imza çok yakında!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin göreve geldiği 2019'un ekim ayından sonra Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmek için yaptığı görüşmeler sonuca ulaşıyor. Çebi, her fırsatta "Faizler düştü ve biz de anlaşmamızı revize ettirip vadeyi 10 yıla yaymak istiyoruz" demişti. Son dönemde girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, anlaşmada sona yaklaştı. Yıl sonuna kadar Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma için anlaşma imzalamayı planlayan Beşiktaş, 1.6 milyar TL üzerinden yapılandırma yapmak istiyor. Beşiktaş bu anlaşmayı imzalarsa 5 yıllık vade 10 yıla çıkacak faiz oranı da düşecek.