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Josef için geldi

’ın prensipte anlaştığı Brezilyalı orta saha, “’ye yeniden döndüğüm için çok mutluyum” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:45 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Josef Beşiktaş için geldi

Arabistan ekibi Al Ahli'den ayrılan, 'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza, 'a geldi. Genel Havacılık Terminali'ne gelen Brezilyalı futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı, Beşiktaş'tan yıllık 1.3 milyon euro kazanacağı kaydedildi.