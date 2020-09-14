Josef Beşiktaş için geldi

Arabistan ekibi Al Ahli'den ayrılan, Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Brezilyalı futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı, Beşiktaş'tan yıllık 1.3 milyon euro kazanacağı kaydedildi.