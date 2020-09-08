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08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Nazım Sangare Beşiktaş'a! İşte yapılan teklif

Son dakika haberi: 'ın teklifi ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Nazım Sangare teklifi ortaya çıktı!

Transferde emin adımlar atmak isteyen 'ta sağ bek mevkisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan için düğmeye bastı. Beşiktaş yönetimi, A Milli futbolcumuz için 'a resmi teklifini yaptı.

Sağ bek mevkisini yerli bir isimle doldurmayı amaçlayan 'ta ismi ön plana çıktı. Siyah-beyazlıların bir süredir gündemde olan 26 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı.

ANTALYA'YA TEKLİF YAPILDI!
Siyah-beyazlılar Sangare için Güney ekibine toplamda 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş, başarılı futbolcuyu 500 bin euro'ya kiralayıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon euro daha ödeyip bu transferi sonlandırmak istiyor. Yönetim, dışında Sangare ile de görüşmelerini sürdürüyor. Başarılı sağ beke yıllık 600 bin euro önerildi.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 11:15
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