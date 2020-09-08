Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Nazım Sangare teklifi ortaya çıktı!

Sağ bek mevkisini yerli bir isimle doldurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta Nazım Sangare ismi ön plana çıktı. Siyah-beyazlıların bir süredir gündemde olan 26 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı.

ANTALYA'YA TEKLİF YAPILDI!

Siyah-beyazlılar Sangare için Güney ekibine toplamda 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş, başarılı futbolcuyu 500 bin euro'ya kiralayıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon euro daha ödeyip bu transferi sonlandırmak istiyor. Yönetim, Antalyaspor dışında Sangare ile de görüşmelerini sürdürüyor. Başarılı sağ beke yıllık 600 bin euro önerildi.