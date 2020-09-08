Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Nazım Sangare teklifi ortaya çıktı!
Transferde emin adımlar atmak isteyen Beşiktaş'ta sağ bek mevkisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Nazım Sangare için düğmeye bastı. Beşiktaş yönetimi, A Milli futbolcumuz için Antalyaspor'a resmi teklifini yaptı.
Sağ bek mevkisini yerli bir isimle doldurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta Nazım Sangare ismi ön plana çıktı. Siyah-beyazlıların bir süredir gündemde olan 26 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı.
ANTALYA'YA TEKLİF YAPILDI!
Siyah-beyazlılar Sangare için Güney ekibine toplamda 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş, başarılı futbolcuyu 500 bin euro'ya kiralayıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon euro daha ödeyip bu transferi sonlandırmak istiyor. Yönetim, Antalyaspor dışında Sangare ile de görüşmelerini sürdürüyor. Başarılı sağ beke yıllık 600 bin euro önerildi.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 11:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Nazım Sangare teklifi ortaya çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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