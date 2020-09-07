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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'a oldu

Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer oldu

Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden 'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor... ile sözleşmesini fesheden , Beşiktaş'a transfer oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren , bir transferi daha bitirdi. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, ile sözleşmesini fesheden eski oyuncusu 'yi kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, böylece eski takımına geri dönmüş oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı.

Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

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SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin 4 milyon TL karşılığında feshedildiğini açıkladı.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 19:44
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