Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, böylece eski takımına geri dönmüş oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı.

Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.





SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin 4 milyon TL karşılığında feshedildiğini açıkladı.