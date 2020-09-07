Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Cyle Larin...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta arka adalesinde ağrı hisseden Cyle Larin'de birinci derecede zorlanma tespit edildi.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın F.T. Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan futbolcumuz Cyle Larin'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.