Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sakatlanan Cyle Larin'in son durumu belli oldu. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden, Kanadalı santrforun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta arka adalesinde ağrı hisseden Cyle Larin'de birinci derecede zorlanma tespit edildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın F.T. Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan futbolcumuz Cyle Larin'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 17:31
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Cyle Larin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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