Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Cyle Larin... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'tan sakatlık açıklaması! Cyle ...

Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Cyle Larin...

'ın ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sakatlanan Cyle 'in son durumu belli oldu. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden, Kanadalı santrforun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

ekiplerinden 'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların ile karşı karşıya geldiği maçta arka adalesinde hisseden Cyle 'de birinci derecede zorlanma tespit edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın F.T. Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan futbolcumuz Cyle Larin'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 17:31
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