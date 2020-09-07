Sergen Yalçın canlı yayında bir bir açıkladı! "Görüştüğümüz isimler..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısı gerçekleştirdi.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Geçen sezon bittikten sonra, takımımızın yüzde 70'i takımdan ayrıldı, giden futbolcular Burak Yılmaz'ın haricinde bizim dışımızda oldu. Burak da kulübümüzü düşündüğü için böyle bir karar aldı."

"Şuan bütçemiz 30 milyon euro, TFF'de koyduğu limitler ile transfer yapamıyoruz. Sezon bittikten sonra 8 - 9 transfer istemiştim, yine aynı şeyleri düşünüyorum. Ama bu futbolcular gerçekten katkı verecek oyuncular olmalı."

"Bütçemizi düşünmemiz gerekiyor, bütçeye uygun transferler yapmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz."

"Görüştüğümüz isimler var, gidecek oyuncular var, evet biraz gerideyiz ama daha transfer döneminin bitmesine daha çok var."

"Pandemi döneminden dolayı Eylül'de oynayacağımız eleme maçını, çok erken oynadık. Hazırlık yapamadan böyle bir maça çıktık, 3 gün antrenman ile maça çıkan futbolcularımız oldu."

"Ben televizyondan mesaj felan vermedim, yöneticiler ile hergün beraber oluyoruz, ekonomi işlerine ben karışmıyorum, sadece isimler konusunda konuşuyoruz."

"Geniş bir kadromuz yok, 50 - 60 maçı çıkaracak bir kadromuz olduğunu düşünmüyorum ama transfer döneminin bitimine daha çok var, yöneticilerimiz transferleri yapmaya çalışıyorlar."

SAĞ BEK TRANSFERİ

"İsim söylemeyeyim ama 2-3 tane sağ bek ile görüşüyoruz. O bölgede futbolcumuz yok, çok ciddi ihtiyacımız var."

"BİR TEK BALOTELLI TRANSFERİNE İZİN VERMEDİM"

"Transferde tek onay vermediğim isim oldu, Mario Balotelli'ye onay vermedim."

FORVET ADAYLARI

"Aboubakar listemizde bulunuyor ama ciddi bir sakatlık problemi var. Kalinic, Ze Luis ve Papiss Cisse listemizde yer alıyor."

"NDIAYE GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Badou Ndiaye transfer planlarımız arasında yok. Yaşı yüksek oyuncuları alıp uzun süreli kontratlar yapmayacağız. Sadece santrafor oyuncumuz 30 yaş ve üzeri olabilir. Diğer bölgelere yaşı yüksek oyuncular almayacağız."

QUARESMA VE GÖKHAN TÖRE AÇIKLAMASI

"Ricardo Quaresma ihtimali yok. Quaresma zamanında iyi hizmetler verdi, ben de zamanında oynadım, iyi işler yaptım... Futbol bir gün gelir ve biter. Quaresma da bizim için bitti. Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Malatyaspor ile sorununu çözerse, kapımız açık."

"JOSEF DE SOUZA OLABİLİR"

"Josef de Souza transferine sıcak bakıyorum. Eğer şartlar uygun olursa transferini düşünebiliriz."

"BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞME İMZALAMAYA İHTİYACIM YOK"

"Benim Beşiktaş ile sözleşme yapmama gerek yok, bunun bir önemi yok! Tazminatım yok, bir şeyim yok. İmza törenine 25 bin kişi gelmiş bir teknik adamın sözleşmeye ihtiyacı yok"

NECİP UYSAL SÖZLERİ

"Necip bizim için önemli oyuncu. Alt yapımızdan gelmiş, aşağıdan gelenlere örnek olacak, profesyonel bir oyuncu. Camiamızın oyuncusu. O, bizim için joker. Her bölgede kullanabiliriz. Necip Uysal, hiç kimsenin yapmadığı indirimi yaptı. Necip'ten başka indirim yapan oyuncumuz da yok. Kapasitesi sınırlı mı? Evet. Belli bölgelerde belli şeyleri verebilecek bir oyuncu ama takımda böyle oyunculara ihtiyacımız var."

"KADRO OLARAK GERİDEYİZ"

"Kadro olarak şu anda Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın biraz gerisindeyiz. Bu sürpriz bir açıklama değil, herkesin bildiği bir şey"