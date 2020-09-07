Beşiktaş'ın ilgilendiği Davide Santon kararını verdi! Fenerbahçe...

Yeni sezon öncesi transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek transferi kapsamında gündemine Roma forması giyen Davide Santon'u almıştı. İtalya basınından Corriere della Sera'da yer alan habere göre siyah-beyazlı takımın istediği 29 yaşındaki defans oyuncusuyla Fenerbahçe de ilgileniyor.

Öte yandan oyuncu için Genoa ve Parma'nın da devrede olduğu belirtilirken, tecrübeli ismin transfer tercihinin İtalya'da kalmaktan yana olduğu vurgulandı.

Kariyerine Inter altyapısında başlayan deneyimli oyuncu, sırasıyla Cesena, Newcastle United ve Roma formaları giydi. 2018 yılında Roma'ya transfer olan 29 yaşındaki sağ bekin kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.



