Beşiktaş'ın ilgilendiği Davide Santon kararını verdi! Fenerbahçe...
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Davide Santon ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki sağ bekle Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade edilirken, oyuncunun tercihiyle alakalı da sürpriz bir detay paylaşıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika transfer haberleri
Yeni sezon öncesi transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek transferi kapsamında gündemine Roma forması giyen Davide Santon'u almıştı. İtalya basınından Corriere della Sera'da yer alan habere göre siyah-beyazlı takımın istediği 29 yaşındaki defans oyuncusuyla Fenerbahçe de ilgileniyor.
Öte yandan oyuncu için Genoa ve Parma'nın da devrede olduğu belirtilirken, tecrübeli ismin transfer tercihinin İtalya'da kalmaktan yana olduğu vurgulandı.
Kariyerine Inter altyapısında başlayan deneyimli oyuncu, sırasıyla Cesena, Newcastle United ve Roma formaları giydi. 2018 yılında Roma'ya transfer olan 29 yaşındaki sağ bekin kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın ilgilendiği Davide Santon kararını verdi! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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