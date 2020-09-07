Beşiktaş'ın ilgilendiği Davide Santon kararını verdi! Fenerbahçe... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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'ın ilgilendiği kararını verdi! ...

Beşiktaş'ın ilgilendiği Davide Santon kararını verdi! Fenerbahçe...

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve bir süredir 'ın gündeminde yer alan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki sağ bekle 'nin de ilgilendiği ifade edilirken, oyuncunun tercihiyle alakalı da sürpriz bir detay paylaşıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | transfer haberleri

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren , sağ bek transferi kapsamında gündemine Roma forması giyen 'u almıştı. basınından Corriere della Sera'da yer alan habere göre siyah-beyazlı takımın istediği 29 yaşındaki defans oyuncusuyla de ilgileniyor.

Öte yandan oyuncu için Genoa ve Parma'nın da devrede olduğu belirtilirken, tecrübeli ismin transfer tercihinin İtalya'da kalmaktan yana olduğu vurgulandı.

Kariyerine Inter altyapısında başlayan deneyimli oyuncu, sırasıyla Cesena, ve Roma formaları giydi. 2018 yılında Roma'ya transfer olan 29 yaşındaki sağ bekin kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.


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  1. 07.09.2020
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