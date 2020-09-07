Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

Süper Lig'de yeni sezon heyecanının başlamasına sayılı günler kala nefesler tutulurken, İddaa risk yönetimi 2020/21 sezonu için şampiyonluk oranlarını resmen açıkladı. İşte Süper Lig'de 2020/21 sezonunun favorisi... | Son dakika haberleri

7 Eylül 2020 Pazartesi 17:12 Güncelleme: 07.09.2020 17:30
Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonluk oranları açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fatih Karagümrük 2.000

Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

BB Erzurumspor - 2.000

Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

Kayserispor - 1.500

Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

Hatayspor - 1.500

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