Beşiktaş'tan Cisse'ye! "O şansı kaçırdın" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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'tan 'ye! "O şansı kaçırdın"

Beşiktaş'tan Cisse'ye! "O şansı kaçırdın"

yönetimi, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 'un eski golcüsü 'ye 'o şansı kaçırdın' dedi ve oyuncunun fiyat yükseltmesinden dolayı veto etti.

Siyah-beyazlı takımla 1 milyon euro'ya anlaşmasına rağ men sonradan fiyat yükselten , tekrar haber yolladı ve imzaya hazır olduğunu söyledi. Ancak siyah-beyazlı yönetim Cisse'yi reddetti.

  1. 2.9.2020
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