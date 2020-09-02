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02 Eylül 2020, Çarşamba
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’ın adı bile yeter’

‘Beşiktaş’ın adı bile yeter’

'ın ön elemesindeki muhtemel rakiplerinden Rio Ave’nin forveti , gruplara kalmanın kendileri için çok zor olduğunu söyledi.

'ın ön elemesindeki muhtemel rakiplerinden Rio Ave'nin forveti , gruplara kalmanın kendileri için çok zor olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Portekizli forvet, "Banja maçını geçsek bile sonraki turda Beşiktaş gibi güçlü bir takımla oynayacağız. Elbette öncelikle Banja'yı düşünmemiz gerek ama Beşiktaş'ın ismi bile terazide ağır basıyor. Gruplara kalabilirsek çok büyük iş başarmış oluruz. Elbette elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 2.9.2020
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