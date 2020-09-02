Beşiktaş Haldun Boysan'ı unutmadı

Beşiktaş kulübü, hayatını kaybeden sanatçı Haldun Boysan için taziye mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı ekibin twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Kongre üyemiz, değerli sanatçı Haldun Boysan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Boysan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.