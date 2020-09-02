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02 Eylül 2020, Çarşamba
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'ı unutmadı

Beşiktaş Haldun Boysan'ı unutmadı

, hayatını kaybeden usta tiyatrocu 'ı unutmadı ve, "Kongre üyemiz, değerli sanatçı Haldun Boysan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Boysan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz" dedi.

kulübü, hayatını kaybeden sanatçı için taziye mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı ekibin twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Kongre üyemiz, değerli sanatçı Haldun Boysan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Boysan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 2.9.2020
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