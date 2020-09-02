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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Abdoulaye Diaby Belçika yolcusu

Abdoulaye Diaby Belçika yolcusu

'ın geçtiğimiz sezon Sporting'den kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamaması nedeniyle kiralık sözleşmesine devam etmediği Diaby, Belçika yolcusu.

Geçen sezon Sporting'den kiralık olarak forması giyen Diaby, Belçika yolcusu.

Malili futbolcunun kardeşi ve menajeri Idrissa Diaby, "Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçirdi. İstanbul kulübü ona çok güvendi ve 34 maçta oynattı. Bazı Belçika kulüpleri onu istiyor ve temas da kuruldu. Ligue 1'den ve Avrupa'nın diğer bazı liglerinden de teklifler var. Belçika'ya geri dönmeye karşı değil" şeklinde konuştu.

  1. 2.9.2020
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