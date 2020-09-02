Abdoulaye Diaby Belçika yolcusu

Geçen sezon Sporting'den kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Diaby, Belçika yolcusu.

Malili futbolcunun kardeşi ve menajeri Idrissa Diaby, "Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçirdi. İstanbul kulübü ona çok güvendi ve 34 maçta oynattı. Bazı Belçika kulüpleri onu istiyor ve temas da kuruldu. Ligue 1'den ve Avrupa'nın diğer bazı liglerinden de teklifler var. Belçika'ya geri dönmeye karşı değil" şeklinde konuştu.