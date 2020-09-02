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02 Eylül 2020, Çarşamba
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'ın Avrupa Ligi’nde rakip belli oldu!

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi’nde rakip belli oldu!

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a mağlup olarak elenen ve Avrupa Ligi'nde ön elemeye oynayacak olan 'ın rakibi belli oldu.

'ın Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki muhtemel rakipleri, dün çekilen kurayla belli oldu.

Kura çekimine seri başı unvanıyla katılan Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda karşı karşıya gelecek Bosna Hersek'ten Borac Banja Luka ve Portekiz'den Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu, tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül Perşembe günü oynanacak. Kartal, Vodafone Park'taki maçta rakibini elemesi halinde play-off'a yükselecek.

  1. 2.9.2020
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