Beşiktaş'ın Avrupa Ligi’nde rakip belli oldu!
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a mağlup olarak elenen ve UEFA Avrupa Ligi'nde ön elemeye oynayacak olan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki muhtemel rakipleri, dün çekilen kurayla belli oldu.
Kura çekimine seri başı unvanıyla katılan Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda karşı karşıya gelecek Bosna Hersek'ten Borac Banja Luka ve Portekiz'den Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu, tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül Perşembe günü oynanacak. Kartal, Vodafone Park'taki maçta rakibini elemesi halinde play-off'a yükselecek.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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