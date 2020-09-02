Montero işini iyi yapar
Beşiktaş’ın Atletico Madrid’den 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki stoper için İspanyol basını “Savunma gücü yüksek ve top hakimiyeti iyi” yorumunu yaptı
Transfer çalışmalarını sürdüren ve defansa Atletico Madrid'den takviye yapan Beşiktaş, 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero'ya kavuştu. Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralanan Montero'yu önceki gece İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri karşıladı.
Atletico Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta olacak. Kartal, 4.5 milyon euro öderse bonservisinin yüzde 50'sini alacak.
Montero Beşiktaş'tan yıllık 775 bin euro alacak. Genç yıldız için İspanyol basını, "Montero'nun özelliği olarak bir şey öne çıkacaksa bu savunma gücüdür. Geçiş oyununu oldukça iyi idare eder. Ancak esas olarak savunma görevlerinde daha başarılıdır. Topla ya da topsuz karakter ve kişilik koyar, top hakimiyeti iyidir. Uzun toplarla oyunun yönünü değiştirir. Topsuz oyunda adam paylaşımı konusunda iyidir. Onunla toplu mücadelede mücadele etmek kolay bir iş değil" yorumunu yaptı.
- 2.9.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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