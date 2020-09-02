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02 Eylül 2020, Çarşamba
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işini iyi yapar

Montero işini iyi yapar

’ın Atletico Madrid’den 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki stoper için İspanyol basını “Savunma gücü yüksek ve top hakimiyeti iyi” yorumunu yaptı

çalışmalarını sürdüren ve defansa Atletico Madrid'den takviye yapan , 21 yaşındaki savunmacı Francisco 'ya kavuştu. Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralanan Montero'yu önceki gece İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri karşıladı.

Atletico Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta olacak. Kartal, 4.5 milyon euro öderse bonservisinin yüzde 50'sini alacak.

Montero Beşiktaş'tan yıllık 775 bin euro alacak. Genç yıldız için İspanyol basını, "Montero'nun özelliği olarak bir şey öne çıkacaksa bu savunma gücüdür. Geçiş oyununu oldukça iyi idare eder. Ancak esas olarak savunma görevlerinde daha başarılıdır. Topla ya da topsuz karakter ve kişilik koyar, top hakimiyeti iyidir. Uzun toplarla oyunun yönünü değiştirir. Topsuz oyunda adam paylaşımı konusunda iyidir. Onunla toplu mücadelede mücadele etmek kolay bir iş değil" yorumunu yaptı.

  1. 2.9.2020
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