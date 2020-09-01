Diaby'nin menajerinden transfer sözleri! Teklifleri açıkladı
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Abdoulay Diaby'nin yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Idrissa, Diaby'e gelen teklifleri açıkladı.
Afrika basınındaki haberlere göre, Diaby'nin önünde iki seçenek var. Bu seçenekler arasında Belçika Ligi de yer alıyor. Belçika Ligi'nden de teklif alan Diaby'nin burada oynamaya sıcak baktığı fakat henüz resmi anlaşmanın olmadığı kaydedildi.
Diaby'nin kardeşi ve aynı zamanda temsilcisi olan Idrissa ise, "Diaby, Beşiktaş'ta harika bir sezon geçirdi. Ona çok güvendiler ve 34 maçta forma giydi." ifadelerini kullandı. Idrissa, "Birkaç Belçikalı kulüp ilgileniyor ve temas kurdu. Aynı zamanda Fransa'dan da teklifler var. Diaby şu anda Belçika'da futbol oynamaya hayır demiyor." dedi.
- 01.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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