Diaby'nin menajerinden transfer sözleri! Teklifleri açıkladı

Afrika basınındaki haberlere göre, Diaby'nin önünde iki seçenek var. Bu seçenekler arasında Belçika Ligi de yer alıyor. Belçika Ligi'nden de teklif alan Diaby'nin burada oynamaya sıcak baktığı fakat henüz resmi anlaşmanın olmadığı kaydedildi.

Diaby'nin kardeşi ve aynı zamanda temsilcisi olan Idrissa ise, "Diaby, Beşiktaş'ta harika bir sezon geçirdi. Ona çok güvendiler ve 34 maçta forma giydi." ifadelerini kullandı. Idrissa, "Birkaç Belçikalı kulüp ilgileniyor ve temas kurdu. Aynı zamanda Fransa'dan da teklifler var. Diaby şu anda Belçika'da futbol oynamaya hayır demiyor." dedi.