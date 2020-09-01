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01 Eylül 2020, Salı
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'nin menajerinden transfer sözleri! Teklifleri açıkladı

Diaby'nin menajerinden transfer sözleri! Teklifleri açıkladı

Geçtiğimiz sezonu 'ta kiralık olarak geçiren Abdoulay 'nin yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri , Diaby'e gelen teklifleri açıkladı.

basınındaki haberlere göre, 'nin önünde iki seçenek var. Bu seçenekler arasında Ligi de yer alıyor. Belçika Ligi'nden de teklif alan Diaby'nin burada oynamaya sıcak baktığı fakat henüz resmi anlaşmanın olmadığı kaydedildi.

Diaby'nin kardeşi ve aynı zamanda temsilcisi olan ise, "Diaby, 'ta harika bir sezon geçirdi. Ona çok güvendiler ve 34 maçta forma giydi." ifadelerini kullandı. Idrissa, "Birkaç Belçikalı kulüp ilgileniyor ve temas kurdu. Aynı zamanda 'dan da teklifler var. Diaby şu anda Belçika'da futbol oynamaya hayır demiyor." dedi.

  1. 01.09.2020
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