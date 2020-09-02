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02 Eylül 2020, Çarşamba
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maçını unutalım

PAOK maçını unutalım

Beşiktaşlı yönetici , “ maçını artık hatırlamak dahi istemiyoruz. Sahamızda oynayacak olmamız avantaj” dedi.

Beşiktaşlı yönetici , Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki olası rakiplerini değerlendirirken, "Şampiyonlar Ligi'nde devam edemediğimiz için üzgünüz. karşılaşması, hatırlamak istemediğimiz bir maç. Yolumuza UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. İlk söylendiği zaman gönlümden Bosna geçti. Ama bir arkadaşım bilgi verdi, 'Bosna şu anda lider ve formda bir takım' dedi. Bizim için rakip fark etmiyor. Önemli olan iyi hazırlanmak. Sahamızda oynayacak olmamızın büyük avantajı var. İstanbul'da oynanmasının avantajını iyi kullanarak bu turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.
  1. 2.9.2020
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