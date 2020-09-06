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06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

haberi: Enzo 'nun sözleşmesi feshedildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi

haberine göre, çalışmalarını sürdüren 'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Şilili stoper Enzo 'nun sözleşmesi feshedildi.

Teknik direktör 'ın raporuna göre yeni sezon kadrosunu oluşturan 'ta operasyon sürüyor. Stoper bölgesini Welinton ve Montero ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Yalçın'ın gözden çıkardığı isimle yolları ayırdı.A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Enzo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Oyuncunun alacağı olan 700 bin euro 3 taksitle ödenecek.

KARAGÜMRÜK İLE GÖRÜŞÜYOR
Beşiktaş'tan ayrılan , 'in yeni ekiplerinden ile görüşme halinde.


  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 11:03
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