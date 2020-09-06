Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yeni sezon kadrosunu oluşturan Beşiktaş'ta operasyon sürüyor. Stoper bölgesini Welinton ve Montero ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Yalçın'ın gözden çıkardığı isimle yolları ayırdı.A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Oyuncunun alacağı olan 700 bin euro 3 taksitle ödenecek.

KARAGÜMRÜK İLE GÖRÜŞÜYOR

Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile görüşme halinde.





