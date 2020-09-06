Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi
Son dakika haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Şilili stoper Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yeni sezon kadrosunu oluşturan Beşiktaş'ta operasyon sürüyor. Stoper bölgesini Welinton ve Montero ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Yalçın'ın gözden çıkardığı isimle yolları ayırdı.A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Oyuncunun alacağı olan 700 bin euro 3 taksitle ödenecek.
KARAGÜMRÜK İLE GÖRÜŞÜYOR
Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile görüşme halinde.
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 11:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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