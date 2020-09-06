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06 Eylül 2020, Pazar
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'ın Aboubakar'a önerdiği ücret belli oldu!

Beşiktaş'ın Aboubakar'a önerdiği ücret belli oldu!

'in başlamasına az bir zaman kala golcü transferi için yoğun mesai yapan yönetimi, eski forvetleri 'la görüştü. Kamerunlu yıldıza önerilen ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Forvet transferinde Kalinic ve Ze Luis'te aradığını bulamayan , eski golcüsü 'a yoğunlaştı. Porto'da 3 milyon Euro kazanan Kamerunlu forvet, 1.5 milyon Euro'ya imza atabileceğini belirtirken siyah-beyazlılar 750 bin Euro önerdi.

Sabah'ta yer alan habere göre 'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar, 750 bin Euro'yu kabul etti. Yapılan pazarlıklarda ekstra 750 bin Euro başarı performansı üzerinden anlaşma sağlandı.

SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ

Yönetim, görüşme sürecinde Porto'dan Aboubakar'ın sağlık raporlarını istedi. 28 yaşındaki golcünün transferinin Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında olduğu, 'Gel' denmesi halinde 'un yolunu tutacağı ifade edildi.

  1. 06.09.2020
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