Beşiktaş'ın Aboubakar'a önerdiği ücret belli oldu!
Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala golcü transferi için yoğun mesai yapan Beşiktaş yönetimi, eski forvetleri Vincent Aboubakar'la görüştü. Kamerunlu yıldıza önerilen ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Forvet transferinde Kalinic ve Ze Luis'te aradığını bulamayan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'a yoğunlaştı. Porto'da 3 milyon Euro kazanan Kamerunlu forvet, 1.5 milyon Euro'ya imza atabileceğini belirtirken siyah-beyazlılar 750 bin Euro önerdi.
Sabah'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar, 750 bin Euro'yu kabul etti. Yapılan pazarlıklarda ekstra 750 bin Euro başarı performansı üzerinden anlaşma sağlandı.
SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ
Yönetim, görüşme sürecinde Porto'dan Aboubakar'ın sağlık raporlarını istedi. 28 yaşındaki golcünün transferinin Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında olduğu, 'Gel' denmesi halinde İstanbul'un yolunu tutacağı ifade edildi.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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