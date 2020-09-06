Fenerbahçe derken... Tosic'ten Zahavi'ye Beşiktaş çağrısı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe derken... Beşiktaş'a önerdi!

derken... Tosic'ten Zahavi'ye çağrısı!

Fenerbahçe derken... Tosic'ten Zahavi'ye Beşiktaş çağrısı!

'ın eski futbolcusu , 'ye olması beklenen Guangzhou R&F'den takım arkadaşı 'ye sosyal medyadan flaş bir mesaj yolladı. Sırp stoper, İsrailli golcünün fotoğrafının altına, "Eğer kupa kazanmak istiyorsan, Beşiktaş'a gelmelisin" yazdı.

'ye transferi an meselesi olan 'ye, 'ın eski futbolcusu 'ten "Come to Beşiktaş" çağrısı geldi.

Sırp yıldız, Guangzhou R&F'de birlikte top koşturduğu İsrailli golcüye hesabından mesaj yolladı. Tosic, Zahavi'nin fotoğrafının altına, "Eğer kupa kazanmak istiyorsan, Beşiktaş'a gelmelisin" yazarken, bu mesaj Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

İşte o mesaj:

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 13:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe derken... Tosic'ten Zahavi'ye Beşiktaş çağrısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA