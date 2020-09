Fenerbahçe derken... Tosic'ten Zahavi'ye Beşiktaş çağrısı!

Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Eran Zahavi'ye, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'ten "Come to Beşiktaş" çağrısı geldi.

Sırp yıldız, Guangzhou R&F'de birlikte top koşturduğu İsrailli golcüye sosyal medya hesabından mesaj yolladı. Tosic, Zahavi'nin fotoğrafının altına, "Eğer kupa kazanmak istiyorsan, Beşiktaş'a gelmelisin" yazarken, bu mesaj Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

İşte o mesaj: