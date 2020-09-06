Fenerbahçe derken... Tosic'ten Zahavi'ye Beşiktaş çağrısı!
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Guangzhou R&F'den takım arkadaşı Eran Zahavi'ye sosyal medyadan flaş bir mesaj yolladı. Sırp stoper, İsrailli golcünün fotoğrafının altına, "Eğer kupa kazanmak istiyorsan, Beşiktaş'a gelmelisin" yazdı.
Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Eran Zahavi'ye, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'ten "Come to Beşiktaş" çağrısı geldi.
Sırp yıldız, Guangzhou R&F'de birlikte top koşturduğu İsrailli golcüye sosyal medya hesabından mesaj yolladı. Tosic, Zahavi'nin fotoğrafının altına, "Eğer kupa kazanmak istiyorsan, Beşiktaş'a gelmelisin" yazarken, bu mesaj Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.
İşte o mesaj:
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 13:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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