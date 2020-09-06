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06 Eylül 2020, Pazar
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çılgınlığı! Zahavi istedi taraftarı yaptı

Transfer çılgınlığı! Zahavi istedi Fenerbahçe taraftarı yaptı

'de heyecanı yaşanıyor. Sosyal medyayı etkili bir biçimde kullanan sarı-lacivertli taraftarlar ateşini yaktı. Zahavi'nin hesabından 500 bin beğeni istediği yorum 24 saat dolmadan hedeflenen sayıyı geçti.

'nin santrfor gündeminde üst sıralarda yer alan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki golcü, taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı.

Eran Zahavi, hesabından kendisine ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e ''Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!'' cevabını vermişti.

Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 580 bin beğeni geldi...

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 10:09
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