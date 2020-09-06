Transfer çılgınlığı! Zahavi istedi Fenerbahçe taraftarı yaptı
Fenerbahçe'de Eran Zahavi heyecanı yaşanıyor. Sosyal medyayı etkili bir biçimde kullanan sarı-lacivertli taraftarlar transfer ateşini yaktı. Zahavi'nin Instagram hesabından 500 bin beğeni istediği yorum 24 saat dolmadan hedeflenen sayıyı geçti.
Fenerbahçe'nin santrfor gündeminde üst sıralarda yer alan Eran Zahavi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki golcü, taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı.
Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e ''Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!'' cevabını vermişti.
Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 580 bin beğeni geldi...
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 10:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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