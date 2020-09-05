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İşte Vedat Muriqi'nin İtalya'ya uçacağı tarih! Fenerbahçe transfer için Lazio ile anlaştı
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde uzun süredir ayrılığı beklenen Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin resmiyet kazanması sonrası yeni isimler açıklanmayı bekliyor. Bununla beraber İtalyan basını, yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi - Lazio operasyonunun perde arkasında yaşananları, İtalyan ekibinin Fenerbahçe ile yaptığı kıran kırana pazarlığı, Muriqi'nin İtalya'ya yolculuk yapacağı tarihi duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
5 Eylül 2020 Cumartesi 19:42
Güncelleme: 05.09.2020 19:52
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Bu sezon yaptığı transferlerle yaza damga vuran Fenerbahçe, mali fon sağlamak adına Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmak için uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor.
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Bilindiği üzere Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Muriqi transferini mutlaka bitirmek istiyor. Kosovalı golcü de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İtalyan kulübünde oynamak istediğini ifade etmişti.
Fenerbahçe'nin Lazio'dan 20 milyon euro nakit talep etmesi, bu zamana kadar Muriqi'nin satışındaki en büyük engel olduğu ifade edildi. İtalyanlar, Lazio'nun transfer için özel bir strateji izlediğini vurguladı.
Corrieredellosport, konu ile ilgili yazdığı haberde bu transfere ilişkin tüm ayrıntıları okuyucularıyla paylaştı. İşte o haber;
"Lazio için beklemekle geçen bir haftasonu olacak. Taraftarlara biraz daha sabır gerekiyor. Muriqi'nin transferi doğru stratejiyle olması adına önümüzdeki haftaya ertelendi.