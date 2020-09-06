Turgutluspor Fenerbahçe'den Emre Nasuh'u kiraladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Turgutluspor 'den 'u kiraladı

Turgutluspor Fenerbahçe'den Emre Nasuh'u kiraladı

2. Lig'de mücadele edecek olan Turgutluspor, 'nin geçtiğimiz sezon profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki genç futbolcu 'u kiralık olarak renklerine bağladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Turgutluspor, transferde 'nin geçen sezon profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu 'u kiraladı. Şimdiden 1.Lig ve 2. Lig kulüplerinin gündeminde olan genç oyuncu, Irlamaz Spor Vadisi'ndeki Turgutluspor Tesisleri'nde düzenlenen törende 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Turgutluspor'a geldiği için mutluluk duyduğunu söyleyen Emre Nasuh yaptığı açıklamada, "9 yıldır formasını gururla taşıdığım Fenerbahçe kulübünden 1 sezonluğuna ayrılmış bulunmaktayım. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Turgutluspor için savaşma vakti. Turgutluspor'un başarısı için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

Emre, altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'de 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla profesyonelliğe geçiş yaparken, Süper Lig'de geçen sezon 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı giydi.

EMRE NASUH KİMDİR?

Emre Nasuh, 2001 yılında 'da doğdu. 2012'de Adana Gençlerbirliği'nde futbola başlayan Emre Nasuh 2013'te Fenerbahçe altyapısına oldu. 2014 yılında olan All-star turnuvasında en değerli oyuncu olan Emre Nasuh, Fenerbahçe ile 2020 kampına dahil edildi. Ligin ikinci yarında takımla birlikte kampa dahil edilen genç oyuncu daha önce ki yıllar takımla antrenmanlara çıkıp beğenileri almıştı. On numara ve merkez orta saha da görev yapan genç oyuncu 1.79 m boyunda ve orta saha da görev alıyor. 19 yaşında olan genç oyuncu boyuna rağmen yüksek fiziği ile dikkat çekiyor.


  1. 06.09.2020
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