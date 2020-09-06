Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!

Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şu ana kadar neredeyse tüm mevkilere takviye yapmış durumda... Yapılan bu takviyeler sonrası birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde o isimler belli olmaya başladı. İşte detaylar...

6 Eylül 2020 Pazar 06:13
Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, hesaplarını yeni sezonda mutlak şampiyonluk üzerine yapıyor.

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Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!

Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, finalde Sivasspor ile karşılaştığı The Land Of Legends turnuvasında da kupaya uzanarak sezon öncesi büyük bir moral depolarken, kadroya yapılan takviyeleri de yakından görme fırsatı bulundu.

Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!

Takvim'in haberine göre; 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de şimdi de kadroyu azaltma operasyonu başladı.

Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!

CİDDİ TASARRUF SAĞLANACAK
Fenerbahçeli kurmaylar, kadroda daralmaya giderek ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda harcama limiti konusunda da bir nebze rahatlama bekleniyor.

Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!

İlk olarak Mevlüt Erdinç ile Tolgay Arslan'ın sözleşmeleri feshedildi. Ancak Sarı-Lacivertli kulüpte vedalar bu iki isimle sınırlı kalmayacak.

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