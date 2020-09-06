Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!

Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şu ana kadar neredeyse tüm mevkilere takviye yapmış durumda... Yapılan bu takviyeler sonrası birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde o isimler belli olmaya başladı. İşte detaylar...