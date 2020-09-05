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Fotomac.com.tr duyurmuştu! Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olacağı tarih...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio transferi resmiyet kazanıyor... Fotomac.com.tr'nin bugün Türkiye'de ilk kez akşam saatlerinde İtalyan medyasını kaynak göstererek okuyucularına aktardığı haberin ardından, Çizme basınında Muriqi bombası patladı. Peki, Vedat Muriqi İtalya'ya ne zaman gidecek? Transfer ne zaman resmiyet kazanacak? Fenerbahçe Lazio'dan ne kadar bonservis kazanacak? İşte sözleşme detayları ve transferin perde arkası... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
5 Eylül 2020 Cumartesi 19:42
Güncelleme: 05.09.2020 23:27
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Bu sezon yaptığı transferlerle yaza damga vuran Fenerbahçe, mali fon sağlamak adına Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmak için uzun süredir görüşmelerini sürdürüyordu.
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Bilindiği üzere Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Muriqi transferini mutlaka bitirmek istiyordu. Kosovalı golcü de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İtalyan kulübünde oynamak istediğini ifade etmişti.
Fenerbahçe'nin Lazio'dan 20 milyon euro nakit talep etmesi, bu zamana kadar Muriqi'nin satışındaki en büyük engel olduğu ifade edilmişti. İtalyanlar, Lazio'nun transfer için özel bir strateji izlediğini vurguladı.
Fotomac.com.tr'nin Türkiye'de ilk kez Corrieredellosport'u kaynak göstererek yazdığı Vedat Muriqi - Lazio transferinin perde arkası haberi, Sky Sports muhabiri Gianluca Di Marzio başta olmak üzere birçok gazeteci tarafından teyid edildi.
İşte Corrieredellosport'un konu ilgili yazdığı haber ve transferin ayrıntıları;
"Lazio için beklemekle geçen bir haftasonu olacak. Taraftarlara biraz daha sabır gerekiyor. Muriqi'nin transferi doğru stratejiyle olması adına önümüzdeki haftaya ertelendi.