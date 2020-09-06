Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Choupo Moting atağı! Menajerine haber yollandı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir isim gündemde. Siyah-beyazlılar PSG ile sözleşmesi biten 1.91 boyundaki Choupo-Moting için menajeri ile temasa geçildi. Teklif hazırlamaya başlayan yönetim, birkaç gün içinde masaya oturacak.
Beşiktaş forvet transferinde geç kaldı ancak yönetimin amacı nokta atışı bir takviye yapmak. Bu doğrultuda pek çok ismi listesine dahil eden siyah-beyazlıların gündemine yabancı olmasa da sürpriz bir aday daha dahil edildi. O oyuncu da PSG ile ipleri koparan Choupo-Moting oldu. Daha önceki sezonlarda da Kamerunlu forvet için görüşmeler yapan siyah-beyazlı kulüp, son gelişme sonrası 31 yaşındaki oyuncunun menajerine haber yolladı.
Erdal Torunoğulları'nın futbolcunun menajerlik şirketiyle mail yoluyla temas kurduğu ve görüşme talep ettiği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin, 1.91'lik kule forvet için nasıl bir teklif sunacağı bilinmiyor. Taraflar arasındaki görüşmenin birkaç gün içinde yapılması bekleniyor. Beşiktaş, Moting konusunda bir ilerleme kaydedemezse yine Kalinic, Ze Luis ve Vincent Aboubakar isimlerine ağırlık verecek. Forvet takviyesinin gelecek hafta içinde bitmesi öngörülüyor.
- 6.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Choupo Moting atağı! Menajerine haber yollandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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