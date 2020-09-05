Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer savaşı ortaya çıktı! Süper Lig'e geliyor

Başakşehir, Beşitkaş ve Denizlispor, dünyaca ünlü Brezilyalı savunmacı Naldo'nun peşinde... Todofichajes'in konu ile ilgili yaptığı özel haberde, siyah beyazlıların yıldız oyuncu ile yaptığı transfer pazarlığı da duyuruldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son olarak Espanyol takımında forma giyen Naldo, geçtiğimiz temmuz ayında takımından ayrıldı ve bedelsiz futbolcu statüsüne geçti.

İlerleyen yaşına karşın üst düzey futbol oynamaya devam etmek isteyen ve formunda herhangi bir eksilme yaşamayan yıldız futbolcu, Türk takımlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.



BEŞİKTAŞ İLE MASAYA OTURDU

Öte yandan Beşiktaş'nın Naldo ile transfer için pazarlık masasına oturduğu ifade edilirken, yıldız oyuncunun yıllık istediği 1.2 milyon euroluk maaşın siyah beyazlılar tarafından yüksek bulunduğu kaydedildiği.

'HER HALÜKARDA TÜRKİYE'DE OYNAYACAK'

Siyah beyazlılarla geçen olumsuz transfer pazarlığının ardından Başakşehir ve Denizlispor ile de görüşmelerine devam ettiği belirtilen Naldo'nun, 2020-21 sezonunda mutlaka Türkiye'de bir takımda oynayacağı yazıldı.