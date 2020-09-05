Son dakika: Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer savaşı ortaya çıktı! Naldo Süper Lig'e geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Ortalığı karıştıran transfer! İstanbul kulüpleriyle pazarlığa başladı

ve 'in savaşı ortaya çıktı! Süper Lig'e geliyor

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer savaşı ortaya çıktı! Süper Lig'e geliyor

Süper Lig'de son dakika haberi... Gelecek sezon için savunma hattını güçlendirmeye çalışan , ve Denizlispor'un gizlilikle yürüttüğü bir operasyon ortaya çıktı. Buna göre Beşiktaş, Başakşehir ve Denizlispor, dünyaca ünlü savunmacı ile görüşüyor! İşte o transfer operasyonu ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, Beşitkaş ve Denizlispor, dünyaca ünlü Brezilyalı savunmacı 'nun peşinde... Todofichajes'in konu ile ilgili yaptığı özel haberde, siyah beyazlıların yıldız oyuncu ile yaptığı pazarlığı da duyuruldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son olarak Espanyol takımında forma giyen Naldo, geçtiğimiz temmuz ayında takımından ayrıldı ve bedelsiz futbolcu statüsüne geçti.

İlerleyen yaşına karşın üst düzey futbol oynamaya devam etmek isteyen ve formunda herhangi bir eksilme yaşamayan yıldız futbolcu, Türk takımlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

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BEŞİKTAŞ İLE MASAYA OTURDU
Öte yandan 'nın Naldo ile transfer için pazarlık masasına oturduğu ifade edilirken, yıldız oyuncunun yıllık istediği 1.2 milyon euroluk maaşın siyah beyazlılar tarafından yüksek bulunduğu kaydedildiği.

'HER HALÜKARDA TÜRKİYE'DE OYNAYACAK'
Siyah beyazlılarla geçen olumsuz transfer pazarlığının ardından Başakşehir ve Denizlispor ile de görüşmelerine devam ettiği belirtilen Naldo'nun, 2020-21 sezonunda mutlaka Türkiye'de bir takımda oynayacağı yazıldı.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 18:24
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