Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer savaşı ortaya çıktı! Süper Lig'e geliyor
Süper Lig'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için savunma hattını güçlendirmeye çalışan Başakşehir, Beşiktaş ve Denizlispor'un gizlilikle yürüttüğü bir operasyon ortaya çıktı. Buna göre Beşiktaş, Başakşehir ve Denizlispor, dünyaca ünlü savunmacı Naldo ile görüşüyor! İşte o transfer operasyonu ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Başakşehir, Beşitkaş ve Denizlispor, dünyaca ünlü Brezilyalı savunmacı Naldo'nun peşinde... Todofichajes'in konu ile ilgili yaptığı özel haberde, siyah beyazlıların yıldız oyuncu ile yaptığı transfer pazarlığı da duyuruldu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son olarak Espanyol takımında forma giyen Naldo, geçtiğimiz temmuz ayında takımından ayrıldı ve bedelsiz futbolcu statüsüne geçti.
İlerleyen yaşına karşın üst düzey futbol oynamaya devam etmek isteyen ve formunda herhangi bir eksilme yaşamayan yıldız futbolcu, Türk takımlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
BEŞİKTAŞ İLE MASAYA OTURDU
Öte yandan Beşiktaş'nın Naldo ile transfer için pazarlık masasına oturduğu ifade edilirken, yıldız oyuncunun yıllık istediği 1.2 milyon euroluk maaşın siyah beyazlılar tarafından yüksek bulunduğu kaydedildiği.
'HER HALÜKARDA TÜRKİYE'DE OYNAYACAK'
Siyah beyazlılarla geçen olumsuz transfer pazarlığının ardından Başakşehir ve Denizlispor ile de görüşmelerine devam ettiği belirtilen Naldo'nun, 2020-21 sezonunda mutlaka Türkiye'de bir takımda oynayacağı yazıldı.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 18:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer savaşı ortaya çıktı! Süper Lig'e geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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