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Genç yıldızdan transfer sözleri! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Son dakika transfer haberleri... Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan 21 yaşındaki futbolcu, transfer sorusuna dikkat çekici bir cevap verirken, hedeflerinden de bahsetti. İşte o sözler...
5 Eylül 2020 Cumartesi 12:28
Güncelleme: 05.09.2020 12:32
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İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Fraport TAV Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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Transfer teklifleri aldığını doğrulayan Doğukan, altyapısından yetiştiği Akdeniz temsilcisinin çıkarlarına da uyması durumunda takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Doğukan Sinik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Her futbolcunun başına gelen şeyler. Teklifler olabilir ama bu çift taraflı bir şey. Antalyaspor Kulübü Başkanımız ile iletişim halindeyiz.
HAYIRLISIYSA OLSUN
Sonuçta ben Antalyaspor altyapısından çıktım. Hedeflerim arasında gitmek var ama bunun doğru bir şekilde olmasını istiyorum. Hem kulübümün menfaatleri hem de kendim için hayırlısıysa olsun.