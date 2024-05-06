Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSG ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:50
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PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSG ile Dortmund ozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Dortmund maçı 7 Mayıs Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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