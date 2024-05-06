PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSG ile Dortmund ozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Dortmund maçı 7 Mayıs Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.