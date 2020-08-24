İpler çok sıkı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan antrenmanda pas denemeleri, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik programı ve şut atışları ile sona erdi. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, işi sıkı tutmaya başladı. Usta hoca, çalışmalar sırasında sık sık müdahalede bulundu. Oyuncuları uyaran tecrübeli çalıştırıcı, yapılmasını istediklerini anlattı.

YOLCULUK BUGÜN

Kara Kartallar, PAOK maçı için yola bugün çıkacak. Saat 12.00'de özel uçakla Yunanistan'ın Selanik kentine gidecek olan siyah-beyazlılar, PAOK sınavının son çalışmasını 19.00'da maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek. Ayrıc teknik direktör Sergen Yalçın ile Atiba Hutchinson, antrenmandan önce 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyerek maç hakkında açıklamalarda bulunacaklar.