İpler çok sıkı
PAOK sınavı için geri sayım sürerken, Yalçın tempoyu iyice artırdı.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan antrenmanda pas denemeleri, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik programı ve şut atışları ile sona erdi. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, işi sıkı tutmaya başladı. Usta hoca, çalışmalar sırasında sık sık müdahalede bulundu. Oyuncuları uyaran tecrübeli çalıştırıcı, yapılmasını istediklerini anlattı.
YOLCULUK BUGÜN
Kara Kartallar, PAOK maçı için yola bugün çıkacak. Saat 12.00'de özel uçakla Yunanistan'ın Selanik kentine gidecek olan siyah-beyazlılar, PAOK sınavının son çalışmasını 19.00'da maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek. Ayrıc teknik direktör Sergen Yalçın ile Atiba Hutchinson, antrenmandan önce 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyerek maç hakkında açıklamalarda bulunacaklar.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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