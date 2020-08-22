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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Cisse: Ben hazırım

Cisse: Ben hazırım

ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki , transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Geleceğiyle ilgili Walfoot'a konuşan Papiss Cisse, " dahil birçok takımla görüşmesi yaptım. Hazır durumdayım ve çalışmalarımı sürdürerek kendimi formda tutuyorum" dedi.

ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki , transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Geleceğiyle ilgili Walfoot'a konuşan Papiss Cisse, " dahil birçok takımla görüşmesi yaptım. Hazır durumdayım ve çalışmalarımı sürdürerek kendimi formda tutuyorum" açıklamasını yaptı. Senegalli golcünün istediği rakamla Beşiktaş'ın önerdiği rakam arasında ciddi bir fark bulunuyor. Ancak Papiss Cisse, Beşiktaş'ta oynamak ve kariyerinin sonunda Şampiyonlar Ligi şansını kaçırmak istemiyor. Bu arada Cisse, Anderlecht'ten de teklif aldığını "Tecrübemi ve gollerimi istiyorlarsa gelebilirim" sözleriyle açıkladı.
  1. 22.8.2020
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