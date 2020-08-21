Son dakika: Beşiktaş Atakan Üner'i kadrosuna kattı!

Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton takviyeleriyle transfer dönemine giriş yapan Beşiktaş hız kesmiyor. Tecrübeli isimlerin yanı sıra yerli ve gelecek vadeden oyuncu arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlılar, Altınordu forması giyen kanat oyuncusu Atakan Üner ile anlaşma sağladı.





GALATASARAY İSTİYORDU!

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş adı Galatasaray ile de anılan 21 yaşındaki futbolcunun transferi için İzmir ekibine 150 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Kara Kartal'ın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.



10 GOLE DİREKT KATKI!

Geçen sezon Altınordu formasıyla 1. Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Atakan Üner'di. TFF 1. Lig'de 32 maçta forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.



HÜSEYİN ATAKAN ÜNER KİMDİR?

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun, 2 sezon önce Denizlispor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Üner merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta görev yapıyor. 1999 doğumlu futbolcu, futbola Denizlispor altyapısında başladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 775 Bin Euro olan Hüseyin Atakan Üner, geçtiğimiz sezon Altınordu ile 34 resmi maça çıkarken 4 gol attı ve 8 de asist yaptı.