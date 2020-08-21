Gençlerbirliği Tyler Boyd'un peşinde!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sene Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten transferi Tyler Boyd'a sürpriz bir talip çıktı. Siyah-beyazlı takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Birleşik Amerikalı oyuncuya Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği talip oldu.
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda kadroya katılacak isimler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor. Atiba Hutchinson ile sözleşmeye yenilen Beşiktaş'ta Arsenal'den kiralanan Mohamed Elneny'nin kontratı sona erdi. Hırvat stoper Vida'ya Avrupa kulüplerinin ilgisi sürerken, Tyler Boyd'a sürpriz bir talip çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞINDA!
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'a Gençlerbirliği'nin talip olduğu öğrenildi. Başkent kulübünün bu oyuncuyu kiralamak için Siyah- Beyazlı takıma resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
KARAR SERGEN YALÇIN'IN!
Beşiktaş Yönetimi'nin teklif halinde Tyler Boyd hakkında son kararı Sergen Yalçın'a bırakacağı öğrenildi.
Birleşik Amerikalı oyuncu geçtiğimiz sezon 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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