Gençlerbirliği Tyler Boyd'un peşinde! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Takımdan ayrılıyor mu? Süper Lig'den sürpriz talip

'un peşinde!

Gençlerbirliği Tyler Boyd'un peşinde!

'ın geçtiğimiz sene Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten transferi 'a sürpriz bir talip çıktı. Siyah-beyazlı takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya ekiplerinden talip oldu.

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan 'ta çalışmaları son sürat devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda kadroya katılacak isimler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor. ile sözleşmeye yenilen Beşiktaş'ta 'den kiralanan Mohamed Elneny'nin kontratı sona erdi. Hırvat stoper Vida'ya Avrupa kulüplerinin ilgisi sürerken, 'a sürpriz bir talip çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞINDA!
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'a 'nin talip olduğu öğrenildi. Başkent kulübünün bu oyuncuyu kiralamak için Siyah- Beyazlı takıma resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

KARAR SERGEN YALÇIN'IN!
Beşiktaş Yönetimi'nin teklif halinde Tyler Boyd hakkında son kararı 'a bırakacağı öğrenildi.

oyuncu geçtiğimiz sezon 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 21.08.2020
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