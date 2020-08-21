Beşiktaş'ın gündemindeki Papiss Cisse konuştu! 'Görüşme...' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Beşiktaş'ın gündemindeki Papiss Cisse konuştu! "Görüşme..."

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki golcü Papiss Cisse, Belçika basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Senegalli yıldız, transferine dair de konuştu. İşte o açıklamalar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Ağustos 2020 Cuma 10:28 Güncelleme: 21.08.2020 10:44
Beşiktaş'ın gündemindeki Papiss Cisse konuştu! Görüşme...

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın gündemindeki Papiss Cisse konuştu! Görüşme...

Beşiktaş'ın golcü transferi listesinde yer alan Senegalli futbolcu Belçika basınından Walfoot'a konuştu.

Beşiktaş'ın gündemindeki Papiss Cisse konuştu! Görüşme...

İşte Cisse'nin sözlerinden öne çıkanlar...

Beşiktaş'ın gündemindeki Papiss Cisse konuştu! Görüşme...

Ligde geride bıraktığımız sezon iyi bir performans sergiledik ve 5. sırada bitirdik. Alanyaspor, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşadı ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde tamamladık.

Beşiktaş'ın gündemindeki Papiss Cisse konuştu! Görüşme...

İyi bir sezonu geride bıraktık bundan dolayı memnunum ama ben daha iyisini yapabilirdim. Bu nedenle tatmin olmadım. Daima kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

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