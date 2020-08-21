Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı son isim olan Brezilyalı Welinton sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş'ın dün renklerine bağladığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Welinton Souza Silva, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Welinton Souza Silva, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 12:33
- Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton sağlık kontrolünden geçti
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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