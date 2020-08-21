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21 Ağustos 2020, Cuma
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'ın yeni transferi Welinton sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton sağlık kontrolünden geçti

, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı son isim olan Brezilyalı Welinton sağlık kontrolünden geçti.

'ın dün renklerine bağladığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu , sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Welinton Souza Silva, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

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  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 12:33
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