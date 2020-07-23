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23 Temmuz 2020, Perşembe
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’i yakmaya hazır!

Montpellier’i yakmaya hazır!

, 'tan kurtulana kadar sahada çok çekmişti... 'un geri istemediği Alman eldiven ile temas kurmuş durumda.

Kara Kartal, 'tan kurtulana kadar sahada çok çekmişti... 'un geri istemediği Alman eldiven ile temas kurmuş durumda. Fransız kulübü tecrübeli kaleciyi renklerine bağlamak isterken temsilcisi Liverpool, Loris Karius için 6 milyon pound istiyor. taraftarı şimdiden Montpellier'lilere "Sakın almayın" mesajları atıyor. 27 yaşındaki kaleciyle Alman ekipleri de yakından ilgileniyor.
  1. 23.7.2020
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