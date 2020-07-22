Beşiktaş'ta iç transferin ilk imzası atılıyor! Atiba... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'ta iç transferin ilk imzası atılıyor! ...

Beşiktaş'ta iç transferin ilk imzası atılıyor! Atiba...

çalışmalarını dört koldan sürdüren 'ta iç transferin ilk imzası atılıyor. Siyah-beyazlı kulübün, tecrübeli oyuncusu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

'ta iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulüpte ilk imzanın gelecek hafta 'ya attırılacağı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre Kanadalı futbolcu ile yapılan son görüşmede pürüzlerin giderildiği ortaya çıktı. 37 yaşındaki oyuncunun 1 yıllık sözleşme yapacağı öğrenilirken kendisine 500 bin Euro ödeneceği öne sürüldü.

Beşiktaş'a 2013 yılında ekibi PSV Eindhoven'dan gelen Atiba, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplam 252 maça çıktı. Kanadalı yıldız, 18 gol atarken 23 de asist yapma başarısı gösterdi.

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  1. 22.07.2020
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