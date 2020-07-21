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21 Temmuz 2020, Salı
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Fare yakalandı!

Fare yakalandı!

Hırvat futbolcu bir süredir antrenmanların ardından sık sık cüzdanından para eksildiğini fark etti. Vida bu durumu , , Necip ve 'a aktardı. 'nın tesislerdeki odasına koyulunca hırsız bulundu.

Hırvat futbolcu bir süredir antrenmanların ardından sık sık cüzdanından para eksildiğini fark etti. Vida bu durumu , , Necip ve 'a aktardı. 'nın tesislerdeki odasına koyuldu. Bir antrenmanın ardından Vida, cüzdanından yine para eksildiğini fark edince, odaya yerleştirilen gizli kamera görüntüleri izlendi ve bir çalışanın, futbolcunun parasını aldığı tespit edildi. Çalışan için herhangi bir işlem yapılmazken, derbinin ardından bu kişinin kulüple olan ilişkisi kesildi. Bu arada Vida, Gökhan'la ilgili bir paylaşım yapıp takım arkadaşına "Bizimle kal" dedi.
  1. 21.7.2020
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