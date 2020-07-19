Beşiktaş ve Fenerbahçe'den örnek davranış! "Kadına şiddete dur de!"
Beşiktaş ve Fenerbahçe dev derbi öncesi örnek bir harekete imza attı. İki takımın futbolcuları da seremoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.
İki takımın futbolcuları seremoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Tribünlere de 'Kadına şiddete dur de' pankartı asıldı. Süper Lig'de yer alan 18 takım da geçtiğimiz günlerde bu konuda farkındalık oluşturarak kadınlara destek vermişti.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 21:03
- Beşiktaş ve Fenerbahçe'den örnek davranış! "Kadına şiddete dur de!"
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den örnek davranış! "Kadına şiddete dur de!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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