Beşiktaş ve Fenerbahçe'den örnek davranış! "Kadına şiddete dur de!" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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ve 'den örnek davranış! "Kadına şiddete dur de!"

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den örnek davranış! "Kadına şiddete dur de!"

ve dev derbi öncesi örnek bir harekete imza attı. İki takımın futbolcuları da seremoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

'in 33. haftasında oynanan - derbisi öncesi kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

İki takımın futbolcuları seremoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Tribünlere de 'Kadına şiddete dur de' pankartı asıldı. Süper Lig'de yer alan 18 takım da geçtiğimiz günlerde bu konuda farkındalık oluşturarak kadınlara destek vermişti.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 21:03
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