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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Dorukhan 'susun' dedi!

Dorukhan 'susun' dedi!

Adı F.Bahçe ile anılan , hesabından formalı fotoğrafını ‘ ve sus’ emojisiyle paylaşarak söylentilerini yalanladı.

'ın başarılı orta saha oyuncusu , dün yaptığı bir paylaşımla söylentilerine son noktayı koydu. Beşiktaş'ta 2020/21 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan ancak koronavirüs salgını sebebiyle uzatma görüşmelerinde aksaklıklar olan Dorukhan Toköz'ün ismi transferde için çok sık şekilde geçiyordu. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı kalan 24 yaşındaki oyuncu bu haberler sonrası hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı. Dorukhan, ' ve sus' emojisiyle transfer söylentilerini yalanladı. Dorukhan'ın menajeri da bir süre önce yaptığı açıklamada, "Dorukhan konusunda F.Bahçe ile ilgili bir gelişme yok. Dorukhan'ın Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı var" demişti.
  1. 15.7.2020
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