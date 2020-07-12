Vida'nın 'kayıp' sözleşmesinde flaş detay! Tam 15 milyon...

Geçtiğimiz günlerde Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan'ın çektiği ihtarname, Beşiktaş'ta önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Siyah-beyazlılar, ihtar sonrası durumla ilgili araştırma yaparken kulübün kayıtlarında menajerlik sözleşmesini bulamadı. Ancak 2018'in Ocak ayında bonservis bedeli ödenmeden getirilen Hırvat stoper için 8 taksit halinde toplam 1 milyon 640 bin Euro + KDV (yaklaşık 15 milyon TL) üzerinden menajer Uğur Avadan'a ödeme taahhüdü verildiği ortaya çıktı.

VADESİ GEÇMİŞ BEŞ TAKSİT BULUNUYOR

Sabah'ın haberine göre sözleşmede eski yönetimden Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak'ın imzası var. Mevcut yönetimin, böyle bir paradan kulübe çekilen ihtarname ile haberi olurken sözleşmede yer alan maddeye göre Domagoj Vida'nın başka bir kulübe transfer olması halinde, menajere kalan taksitlerin ödenmeyeceği belirtiliyor. Şu ana kadar vadesi geçmiş 5 taksit ve toplam 1 milyon 95 bin Euro + KDV (yaklaşık 10 milyon TL)'lik borç var. İlk vadenin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra ihtar çekilmesi ise kulüpte şaşkınlıkla karşılandı.

OYUNCUYA TOPLAM 14.3 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın, 2017-18 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Domagoj Vida yarım sezon için 1.5 milyon, diğer iki sezon için de 3'er milyon Euro garanti ücret aldı. Hırvat yıldız, 5 yıllık sözleşmesini tamamlaması halinde gelecek sezon ve 2021-22 sezonu için 3.4 milyon Euro'dan 6.8 milyon Euro daha kazanacak. Toplamda oyuncuya ödenecek garanti ücret 14.3 milyon Euro'yu bulacak. Bonuslar dahil edildiğinde rakam daha da büyüyecek

8 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET

15.04.2018 tarihinde - 300 bin Euro + KDV

15.09.2018 tarihinde - 200 bin Euro + KDV

15.04.2019 tarihinde - 200 bin Euro + KDV

15.09.2019 tarihinde - 200 bin Euro + KDV

15.04.2020 tarihinde - 195 bin Euro + KDV

15.09.2020 tarihinde - 195 bin Euro + KDV

15.04.2021 tarihinde - 175 bin Euro + KDV

15.09.2021 tarihinde - 175 bin Euro + KDV