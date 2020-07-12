Vida'nın 'kayıp' sözleşmesinde flaş detay! Tam 15 milyon... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Vida'nın 'kayıp' sözleşmesinde flaş detay! Tam 15 milyon...

Vida'nın 'kayıp' sözleşmesinde flaş detay! Tam 15 milyon...

Vida'nın 'kayıp' sözleşmesinde flaş detay! Tam 15 milyon...

'ta Vida’nın menajeri ile yapılan ancak bulunamayan mukavelenin detayları belli oldu. Sabah'ın haberine göre, Hırvat stoperin siyah-beyazlı kulübe transferinde menajer 'a 1 milyon 640 bin Euro artı 'yi (15 milyon TL) ödeme taahhüdü verildi. Çebi yönetimi ise ve 'ın imzalarının bulunduğu sözleşmeden ihtarname ile haberdar oldu.

Geçtiğimiz günlerde 'nın menajeri 'ın çektiği ihtarname, 'ta önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Siyah-beyazlılar, ihtar sonrası durumla ilgili araştırma yaparken kulübün kayıtlarında menajerlik sözleşmesini bulamadı. Ancak 2018'in Ocak ayında bonservis bedeli ödenmeden getirilen Hırvat stoper için 8 taksit halinde toplam 1 milyon 640 bin Euro + KDV (yaklaşık 15 milyon TL) üzerinden menajer Uğur Avadan'a ödeme taahhüdü verildiği ortaya çıktı.

VADESİ GEÇMİŞ BEŞ TAKSİT BULUNUYOR
Sabah'ın haberine göre sözleşmede eski yönetimden ve 'ın imzası var. Mevcut yönetimin, böyle bir paradan kulübe çekilen ihtarname ile haberi olurken sözleşmede yer alan maddeye göre Domagoj Vida'nın başka bir kulübe transfer olması halinde, menajere kalan taksitlerin ödenmeyeceği belirtiliyor. Şu ana kadar vadesi geçmiş 5 taksit ve toplam 1 milyon 95 bin Euro + KDV (yaklaşık 10 milyon TL)'lik borç var. İlk vadenin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra ihtar çekilmesi ise kulüpte şaşkınlıkla karşılandı.

OYUNCUYA TOPLAM 14.3 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın, 2017-18 ara döneminde kadrosuna kattığı Domagoj Vida yarım sezon için 1.5 milyon, diğer iki sezon için de 3'er milyon Euro garanti ücret aldı. Hırvat yıldız, 5 yıllık sözleşmesini tamamlaması halinde gelecek sezon ve 2021-22 sezonu için 3.4 milyon Euro'dan 6.8 milyon Euro daha kazanacak. Toplamda oyuncuya ödenecek garanti ücret 14.3 milyon Euro'yu bulacak. Bonuslar dahil edildiğinde rakam daha da büyüyecek

8 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET
15.04.2018 tarihinde - 300 bin Euro +

15.09.2018 tarihinde - 200 bin Euro + KDV

15.04.2019 tarihinde - 200 bin Euro + KDV

15.09.2019 tarihinde - 200 bin Euro + KDV

15.04.2020 tarihinde - 195 bin Euro + KDV

15.09.2020 tarihinde - 195 bin Euro + KDV

15.04.2021 tarihinde - 175 bin Euro + KDV

15.09.2021 tarihinde - 175 bin Euro + KDV

  1. 12.07.2020
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