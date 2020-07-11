Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Belli oldu
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Peki, iki yıldız sakatlıklarından ötürü derbiyi kaçıracak mı? İşte cevabı...
Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün durumları netlik kazandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ile oynanan müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Milliyet'in haberine göre tedavilerine hemen başlanan Burak ve Gökhan, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe ile 19 Temmuz Pazar günü oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılan tecrübeli oyuncuların sezonun son derbisinde sahada olmaları bekleniyor.
NKOUDOU SEVİNCİ
Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular yenilenme programı uygularken, diğer oyuncuların pas ve top kapma çalışmalarından sonra yarı sahada çift kale maç oynadığı aktarıldı. Sakatlığı yüzünden Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan Kevin N'Koudou dün takımla çalıştı.
Fransız futbolcunun, Malatyaspor maçında forma giyebileceği vurgulandı.
- 11.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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