Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Belli oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde oynayacaklar mı? Belli oldu!

ve derbisinde oynayacak mı? Belli oldu

Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Belli oldu

'ta son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, ve 'ün oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Peki, iki yıldız sakatlıklarından ötürü derbiyi kaçıracak mı? İşte cevabı...

'ta, Kasımpaşa maçında sakatlanan ve 'ün durumları netlik kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ile oynanan müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Milliyet'in haberine göre tedavilerine hemen başlanan Burak ve Gökhan, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. ile 19 Temmuz Pazar günü oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılan tecrübeli oyuncuların sezonun son derbisinde sahada olmaları bekleniyor.

NKOUDOU SEVİNCİ

Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular yenilenme programı uygularken, diğer oyuncuların pas ve top kapma çalışmalarından sonra yarı sahada çift kale maç oynadığı aktarıldı. Sakatlığı yüzünden Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan Kevin N'Koudou dün takımla çalıştı.

Fransız futbolcunun, Malatyaspor maçında forma giyebileceği vurgulandı.

  1. 11.07.2020
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