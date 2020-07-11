Bernard Mensah ateşi yaktı! Beşiktaş...
Bu sezon Kayserispor'da gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Bernard Mensah transferin gözdesi konumuna geldi. Beşiktaş'ın resmi görüşme sağladığı Ganalı futbolcunun yaptığı son hamle siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
Beşiktaş'ın transferdeki gözde ismi Bernard Mensah'tan flaş bir hamle geldi. Ganalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı yorumla gündeme oturdu.
Siyah-beyazlıların Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Tyler Boyd sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kayserispor'un başarılı futbolcusu Mensah bu paylaşıma alev emojileriyle yorum yaptı.
25 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi transfer iddialarını güçlendirirken, Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırdı.
İşte o paylaşım...
- 11.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bernard Mensah ateşi yaktı! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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