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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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ateşi yaktı! ...

Bernard Mensah ateşi yaktı! Beşiktaş...

Bu sezon 'da gösterdiği performansla 'e damga vuran transferin gözdesi konumuna geldi. 'ın resmi görüşme sağladığı Ganalı futbolcunun yaptığı son hamle siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

'ın transferdeki gözde ismi 'tan flaş bir hamle geldi. Ganalı futbolcu, hesabından yaptığı yorumla gündeme oturdu.

Siyah-beyazlıların Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Tyler Boyd sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 'un başarılı futbolcusu Mensah bu paylaşıma alev emojileriyle yorum yaptı.

25 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi iddialarını güçlendirirken, Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım...


  1. 11.07.2020
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