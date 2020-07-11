Beşiktaş Papiss Cisse ile anlaştı! Maaş görüşmeleri sürüyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Golcü transferinde mutlu son yakın! 1+1 yıllık imza...

ile anlaştı! Maaş görüşmeleri sürüyor

Beşiktaş Papiss Cisse ile anlaştı! Maaş görüşmeleri sürüyor

çalışmalarına aralıksız devam eden 'ta gündem Aytemiz 'un golcüsü ... Senegalli golcünün siyah-beyazlı takımla 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Golcü arayışına devam eden yönetiminin, Aytemiz 'un 35 yaşındaki golcüsü 'nin menajeri ile görüştüğü öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre Senegalli futbolcu ile 1+1'lik anlaşmaya varılırken, maaş konusunda görüşmelerin sürdüğü iddialar arasında.

Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Papiss Cisse, kariyerine ülkesinin takımlarından Generation Foot'ta başladı. Sırasıyla Douanes, Metz, Cherbourg, Chateauroux, Freiburg, Newcastle, Luneng formaları giydi.

Bu sezon 34 karşılaşmada görev yapan golcü isim, ağları 26 kez sarsarken 2 de asist yaptı.


  1. 11.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Papiss Cisse ile anlaştı! Maaş görüşmeleri sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA