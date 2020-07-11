Beşiktaş Papiss Cisse ile anlaştı! Maaş görüşmeleri sürüyor
Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Beşiktaş'ta gündem Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse... Senegalli golcünün siyah-beyazlı takımla 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Golcü arayışına devam eden Beşiktaş yönetiminin, Aytemiz Alanyaspor'un 35 yaşındaki golcüsü Papiss Cisse'nin menajeri ile görüştüğü öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre Senegalli futbolcu ile 1+1'lik anlaşmaya varılırken, maaş konusunda görüşmelerin sürdüğü iddialar arasında.
Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Papiss Cisse, kariyerine ülkesinin takımlarından Generation Foot'ta başladı. Sırasıyla Douanes, Metz, Cherbourg, Chateauroux, Freiburg, Newcastle, Luneng formaları giydi.
Bu sezon 34 karşılaşmada görev yapan golcü isim, ağları 26 kez sarsarken 2 de asist yaptı.
- 11.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Papiss Cisse ile anlaştı! Maaş görüşmeleri sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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