Beşiktaş Papiss Cisse ile anlaştı! Maaş görüşmeleri sürüyor

Golcü arayışına devam eden Beşiktaş yönetiminin, Aytemiz Alanyaspor'un 35 yaşındaki golcüsü Papiss Cisse'nin menajeri ile görüştüğü öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre Senegalli futbolcu ile 1+1'lik anlaşmaya varılırken, maaş konusunda görüşmelerin sürdüğü iddialar arasında.

Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Papiss Cisse, kariyerine ülkesinin takımlarından Generation Foot'ta başladı. Sırasıyla Douanes, Metz, Cherbourg, Chateauroux, Freiburg, Newcastle, Luneng formaları giydi.

Bu sezon 34 karşılaşmada görev yapan golcü isim, ağları 26 kez sarsarken 2 de asist yaptı.





