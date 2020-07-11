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Fransızlarla Güven Yalçın pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem oyuncu satışı... Fransız ekiplerinin listesine giren Güven Yalçın için siyah-beyazlı takımın istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
11 Temmuz 2020 Cumartesi 08:16
Güncelleme: 11.07.2020 08:16
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Beşiktaş'ta oyuncu satışları gündemin en önemli maddelerinden birisi...
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Fransız ekiplerinin gündeminde olan Güven Yalçın, önceki gün attığı golle takımına galibiyeti getirirken peşinde olan Nimes ve Bordeaux'nun da iştahı kabardı.
Sabah'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki milli futbolcu için daha önce Bordeaux, 2.5 milyon Euro teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalsa da siyah-beyazlılar 4.5 milyon Euro'dan aşağıya inmemişti.
İkinci kez teklif yapıp 3 milyon Euro'ya çıkan Fransızlar ile pazarlıklar da sürüyor.
Siyah-beyazlılar 500 bin Euro indirim yapıp 4 milyon Euro talep etti. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Fransızların 4 milyon Euro'ya çıkması halinde Güven Yalçın'ın Fransa Ligi'nde kariyerine devam edeceği öğrenildi.
150 BİN EURO'YA GELDİ
Siyah-beyazlı takım, Güven Yalçın'ı 2018- 19 sezonu başında 150 bin Euro'ya Bayer Leverkusen'den almıştı. Oyuncu Kasımpaşa maçında 3 puanı getiren golü attı.