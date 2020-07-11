Fransızlarla Güven Yalçın pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Fransızlarla Güven Yalçın pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem oyuncu satışı... Fransız ekiplerinin listesine giren Güven Yalçın için siyah-beyazlı takımın istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

11 Temmuz 2020 Cumartesi 08:16 Güncelleme: 11.07.2020 08:16
Fransızlarla Güven Yalçın pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Beşiktaş'ta oyuncu satışları gündemin en önemli maddelerinden birisi...

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Fransızlarla Güven Yalçın pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Fransız ekiplerinin gündeminde olan Güven Yalçın, önceki gün attığı golle takımına galibiyeti getirirken peşinde olan Nimes ve Bordeaux'nun da iştahı kabardı.

Fransızlarla Güven Yalçın pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Sabah'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki milli futbolcu için daha önce Bordeaux, 2.5 milyon Euro teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalsa da siyah-beyazlılar 4.5 milyon Euro'dan aşağıya inmemişti.

Fransızlarla Güven Yalçın pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

İkinci kez teklif yapıp 3 milyon Euro'ya çıkan Fransızlar ile pazarlıklar da sürüyor.

Fransızlarla Güven Yalçın pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Siyah-beyazlılar 500 bin Euro indirim yapıp 4 milyon Euro talep etti. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Fransızların 4 milyon Euro'ya çıkması halinde Güven Yalçın'ın Fransa Ligi'nde kariyerine devam edeceği öğrenildi.

Fransızlarla Güven Yalçın pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

150 BİN EURO'YA GELDİ

Siyah-beyazlı takım, Güven Yalçın'ı 2018- 19 sezonu başında 150 bin Euro'ya Bayer Leverkusen'den almıştı. Oyuncu Kasımpaşa maçında 3 puanı getiren golü attı.

Fransızlarla Güven Yalçın pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam
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