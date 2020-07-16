Alvaro Montero'dan Beşiktaş sorusuna cevap! "Bu transfere..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Alvaro Montero'dan Beşiktaş sorusuna cevap! "Bu transfere..."

'dan sorusuna cevap! "Bu transfere..."

Alvaro Montero'dan Beşiktaş sorusuna cevap! "Bu transfere..."

Kaleci arayışlarına son sürat devam eden 'ın Takımı kalecisi ile anlaştığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği iddia edilmişti. Başarılı file bekçisi Beşiktaş sorusuna cevap verdi.

Deportes Tolima'nın Kolombiyalı milli kalecisi , 'a transferiyle ilgili Antena 2 televizyon kanalında konuştu.

Beşiktaş ile anlaştığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği haberiyle ilgili görüşü sorulan Montero, "Transferde, gelişmeler hakkında konuşmak çok güç. Ben şu an Tolima'dayım. Kulüpler arasında anlaşmadan ben bu transfere müdahil olamam. Bugünlerde sürekli bana transferimle ilgili sorular soruyorlar ama cevap veremiyorum. Çünkü, vereceğim her türlü cevap kulübüme saygısızlık olabilir. Eğer, kulübüm anlaşırsa bana da iletir ve o dakikadan sonra ben de transfere müdahil olarak görüşme yapabilirim. O ana kadar bir şey söyleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

Montero, hayalinin Avrupa'da bir kulüpte oynamak olduğunu belirterek, "Kişisel gelişimim ve hedeflerim için kendime yeni bir macera istiyorum. Eğer, Tolima'da da kalırsam bundan minnettar olurum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederim. Avrupa'dan teklif gelirse de kulübümü kabul etsinler diye sıkıştırmam." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"HAYALİM MANCHESTER UNITED"
"Her zaman Avrupa'da oynamak istedim." diyerek sözlerini sürdüren Montero, "Hayallerim, 'nın ötesinde. Bir gün 'ın kalesini korumak en büyük hayalim. Takım teknik direktörüm Carlos Queiroz da hayalime destek veriyor. Kendimi geliştirmem için bana tavsiyeler veriyor." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

  1. 16.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alvaro Montero'dan Beşiktaş sorusuna cevap! "Bu transfere..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA