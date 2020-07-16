Alvaro Montero'dan Beşiktaş sorusuna cevap! "Bu transfere..."
Kaleci arayışlarına son sürat devam eden Beşiktaş'ın Kolombiya Milli Takımı kalecisi Alvaro Montero ile anlaştığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği iddia edilmişti. Başarılı file bekçisi Beşiktaş sorusuna cevap verdi.
Deportes Tolima'nın Kolombiyalı milli kalecisi Alvaro Montero, Beşiktaş'a transferiyle ilgili Antena 2 televizyon kanalında konuştu.
Beşiktaş ile anlaştığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği haberiyle ilgili görüşü sorulan Montero, "Transferde, gelişmeler hakkında konuşmak çok güç. Ben şu an Tolima'dayım. Kulüpler arasında anlaşmadan ben bu transfere müdahil olamam. Bugünlerde sürekli bana transferimle ilgili sorular soruyorlar ama cevap veremiyorum. Çünkü, vereceğim her türlü cevap kulübüme saygısızlık olabilir. Eğer, kulübüm anlaşırsa bana da iletir ve o dakikadan sonra ben de transfere müdahil olarak görüşme yapabilirim. O ana kadar bir şey söyleyemiyorum." ifadelerini kullandı.
Montero, hayalinin Avrupa'da bir kulüpte oynamak olduğunu belirterek, "Kişisel gelişimim ve hedeflerim için kendime yeni bir macera istiyorum. Eğer, Tolima'da da kalırsam bundan minnettar olurum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederim. Avrupa'dan teklif gelirse de kulübümü kabul etsinler diye sıkıştırmam." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
"HAYALİM MANCHESTER UNITED"
"Her zaman Avrupa'da oynamak istedim." diyerek sözlerini sürdüren Montero, "Hayallerim, Güney Amerika'nın ötesinde. Bir gün Manchester United'ın kalesini korumak en büyük hayalim. Kolombiya Milli Takım teknik direktörüm Carlos Queiroz da hayalime destek veriyor. Kendimi geliştirmem için bana tavsiyeler veriyor." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alvaro Montero'dan Beşiktaş sorusuna cevap! "Bu transfere..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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