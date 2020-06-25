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25 Haziran 2020, Perşembe
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Atiba’dan 2. dalya

Atiba’dan 2. dalya

, 'ta ikinci "dalya"ya hazırlanıyor. Beşiktaş'a 'te olan ve 7 sezonda 199 lig maçına çıkan Atiba, karşısında görev alması halinde ligdeki 200. maçını oynayacak.

Rekortmen Atiba, 'ta ikinci "dalya"ya hazırlanıyor. Beşiktaş'a 'te olan ve 7 sezonda 199 lig maçına çıkan Atiba, karşısında görev alması halinde ligdeki 200. maçını oynayacak. Siyah-beyazlı takımın en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Atiba, 199 lig maçında 16 gol attı.
  1. 25.6.2020
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