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24 Haziran 2020, Çarşamba
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'ya Ada kancası!

Vida'ya Ada kancası!

İngiliz basını, ’nın ’yı almak için düğmeye bastığını yazdı. W. Bromwich ve Marsilya da devreye girdi.

'ta ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Karius ve Rebocho'nun ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, şimdi de ile yollarını ayırmak üzere. Senelik 3 milyon euro'luk ücretinde indirime yanaşmayan Hırvat stoperin önümüzdeki sezon takımda kalması zor görünüyor. Şu anda siyah-beyazlı kulübünün en yüksek maaş alan futbolcusu olan Vida için İngiliz basını da 'nın ikinci kez devreye girdiğini sayfalarına taşıdı. Haberde siyah beyazlı yöneticilerin, yıldız oyuncuyu elden çıkartmak için Avrupa takımlarıyla temasa geçtiği ve A. Villa'nın Vida için girişimde bulunduğu belirtildi. Aston Villa, Ocak'ta teklifle bulunmuş ancak reddedilmişti. W. Bromwich ve Marsilya'da Vida'yı takip eden takımlar arasında bulunuyor. Kariyerine Osijek'ta başlayan Vida, daha sonra sırasıyla Leverkusen, , ve Beşiktaş formalarını terletti.

  1. 24.6.2020
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