Vida'ya Ada kancası!
İngiliz basını, Aston Villa’nın Vida’yı almak için düğmeye bastığını yazdı. W. Bromwich ve Marsilya da devreye girdi.
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Karius ve Rebocho'nun ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, şimdi de Vida ile yollarını ayırmak üzere. Senelik 3 milyon euro'luk ücretinde indirime yanaşmayan Hırvat stoperin önümüzdeki sezon takımda kalması zor görünüyor. Şu anda siyah-beyazlı kulübünün en yüksek maaş alan futbolcusu olan Vida için İngiliz basını da Aston Villa'nın ikinci kez devreye girdiğini sayfalarına taşıdı. Haberde siyah beyazlı yöneticilerin, yıldız oyuncuyu elden çıkartmak için Avrupa takımlarıyla temasa geçtiği ve A. Villa'nın Vida için girişimde bulunduğu belirtildi. Aston Villa, Ocak'ta teklifle bulunmuş ancak reddedilmişti. W. Bromwich ve Marsilya'da Vida'yı takip eden takımlar arasında bulunuyor. Kariyerine Osijek'ta başlayan Vida, daha sonra sırasıyla Leverkusen, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev ve Beşiktaş formalarını terletti.
- 24.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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