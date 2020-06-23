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23 Haziran 2020, Salı
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Fabrice N’Sakala'dan flaş hamle! ...

Fabrice N’Sakala'dan flaş hamle! Beşiktaş...

'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, devre arasında da almayı çok istediği Fabrice N'Sakala'nın transferi bitirmek üzere. Yıldız futbolcudan ise flaş bir hamle geldi. N'Sakala, Twitter'da bir kullanıcının "Beşiktaş'a hoş geldin" paylaşımını beğendi. İşte detaylar...

20 Nisan'da N'Sakala'nın "Gelecek yıl Vodafone Park'ta görüşürüz" diyerek transferine yeşil ışık yaktığı duyurulmuştu.

Siyah-beyazlı takıma olacağı haberlerinin günden güne daha çok arttığı N'Sakala da flaş bir hamleye imza attı.

"BEŞİKTAŞ'A HOŞ GELDİN"

'un formasını giyen 29 yaşındaki Fransız sol bek Fabrice N'Sakala, Beşiktaş taraftarından gelen tebrikleri kabul etmeye başladı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, Twitter'da bir kullanıcının, "Beşiktaş'a hoşgeldin Fabrice. Kariyerinin en doğru tercihini yaptın" paylaşımını beğendi.

  1. 24.06.2020
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