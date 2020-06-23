Fabrice N’Sakala'dan flaş hamle! Beşiktaş...
Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, devre arasında da almayı çok istediği Fabrice N'Sakala'nın transferi bitirmek üzere. Yıldız futbolcudan ise flaş bir hamle geldi. N'Sakala, Twitter'da bir kullanıcının "Beşiktaş'a hoş geldin" paylaşımını beğendi. İşte detaylar...
20 Nisan'da N'Sakala'nın "Gelecek yıl Vodafone Park'ta görüşürüz" diyerek Beşiktaş transferine yeşil ışık yaktığı duyurulmuştu.
Siyah-beyazlı takıma transfer olacağı haberlerinin günden güne daha çok arttığı N'Sakala da flaş bir hamleye imza attı.
"BEŞİKTAŞ'A HOŞ GELDİN"
Alanyaspor'un formasını giyen 29 yaşındaki Fransız sol bek Fabrice N'Sakala, Beşiktaş taraftarından gelen tebrikleri kabul etmeye başladı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, Twitter'da bir kullanıcının, "Beşiktaş'a hoşgeldin Fabrice. Kariyerinin en doğru tercihini yaptın" paylaşımını beğendi.
- 24.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fabrice N’Sakala'dan flaş hamle! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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